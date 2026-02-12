Während der Bierabsatz in China, Nordamerika und Europa zurückging, verkaufte der Konzern mehr in Südafrika und Mittelamerika. An der Börse kam dies gut an. Die Aktie des Konzerns legte um zwei Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50. Zugleich wurde sie so teuer gehandelt wie seit 2000 nicht mehr. Branchenexperte James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC fand die Jahreszahlen nicht so schlecht wie erwartet.