Die Aktie hat allerdings bereits beim starken Anstieg im September stetig neue Allzeithochs markiert, womit das weitere Aufwärtspotential nach oben etwas beschränkt sein dürfte. Immerhin hat der Titel in der Eröffnung erstmals die Grenze von 60 Franken überschritten. Seit Jahresbeginn resultiert ein Plus von rund 20 Prozent.