Die Aktie hat allerdings bereits beim starken Anstieg im September stetig neue Allzeithochs markiert, womit das weitere Aufwärtspotential nach oben etwas beschränkt sein dürfte. Immerhin hat der Titel in der Eröffnung erstmals die Grenze von 60 Franken überschritten. Seit Jahresbeginn resultiert ein Plus von rund 20 Prozent.
Um 09.20 Uhr stehen ABB noch 0,8 Prozent höher bei 58,90 Franken, das bisherige Tages- und Allzeithoch steht bei 60,40 Franken. Der Gesamtmarkt (SMI) legt gleichzeitig 0,32 Prozent zu.
ABB hat am Morgen angekündigt, dass die Division Robotics für einen Unternehmenswert von knapp 5,4 Milliarden US-Dollar an die japanische Softbank veräussert werde. Ursprünglich war ein Spin-off für das Geschäft geplant mit einer separaten Kotierung an der Börse.
Dies sei eine «äusserst positive Überraschung», heisst es etwa in einer Einschätzung der ZKB. Die Bank hatte mit einem separaten Listing gerechnet und dabei eine Bewertung von weniger als 4 Milliarden Dollar erwartet. Oddo BHF bezeichnet den Verkaufspreis zumindest als «solid».
Auch die Bank Vontobel sieht den Transaktionswert klar über den eigenen und auch den Markterwartungen. Der Grossteil des Erlöses dürfte gemäss der Einschätzung der Bank über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückfliessen. Die Priorität für Akquisitionen dürfte gemäss Vontobel nach dieser Devestition aber gestiegen sein.
Als weiteren erfreulichen Punkt erachtet die ZKB den Umstand, dass sich ABB künftig als fokussierter Anbieter in wachstumsstarken und margenstärkeren Segmenten positionieren könne. Dies dürfte dem Unternehmen zugutekommen.
cf/uh
(AWP)