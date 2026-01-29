Gegen 09.30 Uhr klettern die ABB-Papiere an der Schweizer Börse um 7,8 Prozent auf 65,94 Franken. Das neue Allzeithoch wurde bei 66,58 Franken notiert. Der SMI zieht derweil um 0,3 Prozent an.
Die vorgelegten Zahlen zum Schlussquartal 2025 fielen besser aus als erwartet. Besonders gilt dies für den Auftragseingang, bei dem ABB zum ersten Mal in einem Quartal die 10-Milliarden-Dollar-Marke knackte.
«Die Bedenken der Investoren hinsichtlich der Verlangsamung der Bestellungen im Bereich Elektrifizierung waren unbegründet», heisst es in einem Kommentar von JP Morgan. Für 2026 bedeute dies bessere Wachstumsaussichten. Auch bei anderen Kennzahlen seien die Erwartungen übertroffen worden, und auch das Rückkaufprogramm sei grösser als angenommen, so der zuständige Analyst.
Vor allem das Geschäft mit Rechenzentren wächst nach wie vor «hervorragend», streicht ZKB-Analyst Florian Sager heraus. Und das Wachstum der Aufträge im Bereich Elektrifizierung um ein Drittel sei insofern «bemerkenswert», als dieser die stärksten Margen und das grösste Aufwärtspotential aufweise.
Gut kommt bei Analysten auch der Ausblick an. Vor allem die Prognosen für das Umsatzwachstum lägen klar über den Erwartungen. Betreffend Marge hätte die ZKB zwar etwas mehr erwartet - aber das ABB-Management gelte in Sachen Guidance ohnehin als «konservativ».
Schon in der letzten Zeit waren die ABB-Aktien gefragt. Bis um Vorabend hatten sie im Jahresverlauf um mehr als 3 Prozent zugelegt und damit schon Bestmarken gesetzt. Im Vorfeld der Zahlen wurde laut Händlern noch über die Gefahr von Gewinnmitnahmen diskutiert. Diese seien nun obsolet geworden, heisst es.
ra/uh
(AWP)