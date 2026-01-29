Schon in der letzten Zeit waren die ABB-Aktien gefragt. Bis um Vorabend hatten sie im Jahresverlauf um mehr als 3 Prozent zugelegt und damit schon Bestmarken gesetzt. Im Vorfeld der Zahlen wurde laut Händlern noch über die Gefahr von Gewinnmitnahmen diskutiert. Diese seien nun obsolet geworden, heisst es.