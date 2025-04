Hiesigen Börsenbeobachtern zufolge ist vorerst nur schwer abschätzbar, ob es sich bei der Reduktion der Margenvorgaben durch die Franzosen um hausgemachte Probleme handle oder auch andere europäische Investitionsgüterhersteller davon betroffen sein könnten. Im ersten Moment verhalte es sich jedenfalls so, dass die Börse nichts so sehr scheue wie die Ungewissheit. Vor diesem Hintergrund überrasche es nicht, wenn ABB und andere Investitionsgüteraktien in Sippenhaft genommen und ebenfalls mit Kursverlusten bestraft würden.