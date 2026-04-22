Die vorgelegten Zahlen zum Startquartal fielen noch besser als die bereits hohen Erwartungen aus. Besonders galt dies für den Auftragseingang, der auf eine neue Rekordhöhe von über 11 Milliarden Dollar stieg. Vontobel bezeichnet die Entwicklung in einem ersten Kommentar als «exzellent». Der Konsens hatte ein Auftragsvolumen von unter 10 Milliarden erwartet.