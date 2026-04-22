Gegen 09.20 Uhr ziehen die Titel um 5,0 Prozent auf 77,90 Franken an. Mit einem Plus von mehr als 25 Prozent im bisherigen Jahresverlauf sind sie ohnehin bereits klarer Leader innerhalb des SMI. Das neue Rekordhoch wurde in den ersten Handelsminuten auf 78,82 Franken hinaufgeschraubt. Der Gesamtmarkt (SMI) steht derzeit 0,20 Prozent höher.
Die vorgelegten Zahlen zum Startquartal fielen noch besser als die bereits hohen Erwartungen aus. Besonders galt dies für den Auftragseingang, der auf eine neue Rekordhöhe von über 11 Milliarden Dollar stieg. Vontobel bezeichnet die Entwicklung in einem ersten Kommentar als «exzellent». Der Konsens hatte ein Auftragsvolumen von unter 10 Milliarden erwartet.
Die Stärke des Auftragseingangs dürfte laut den Analysten heute generell der wichtigste positive Kurstreiber sein. Die Aufträge im Segment Rechenzentren sind dreistellig gestiegen. Für die UBS hat das Unternehmen aber auch über das Ganze gesehen stark abgeschnitten, wie sie in einem Kommentar schreibt. Für die Zürcher Kantonalbank hat ABB «einmal mehr sein ausserordentliches Momentum bestätigt».
Auch die erhöhte Prognose sorgt für Zuversicht. Damit dürften die Erwartungen der Analysten laut Vontobel im unteren einstelligen Bereich hochgeschraubt werden. Beachtlich sei dies auch, weil ABB meist vorsichtige Prognosen veröffentliche, merkt die ZKB an. Ausserdem gebe es mit dem hohen freien Cashflow weiterhin Spielraum für Akquisitionen oder Aktienrückkäufe.
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(AWP)