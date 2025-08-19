Ziel der Zusammenarbeit sei es, simulatorbasierte Lösungen für die Schulung, Prüfung und Verifizierung des Betriebs von Kernkraftanlagen in Nordamerika zu ermöglichen, schrieb ABB. Diese könnten in Forschungs- und Entwicklungszentren, aber auch in den in Betrieb befindlichen Kernkraftwerken eingesetzt werden.
ABB werde dabei Lösungen in den Bereichen Automatisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung für nicht kritische Bereiche von Kernkraftwerken bereitstellen, heisst es weiter. Dazu komme ein langfristiger Service-Support für Endnutzer und Reaktortechnologieanbieter.
Die Zusammenarbeit komme zu einem wichtigen Zeitpunkt, schrieb der Industriekonzern. Sowohl die Regierung in den USA als auch in Kanada schafften politische Rahmenbedingungen, um den Einsatz von Kernenergie zur Stromerzeugung zu fördern. Simulatoren spielten bei der Weiterentwicklung fortschrittlicher Kerntechnologien eine entscheidende Rolle.
sc/hr
(AWP)