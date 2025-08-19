Ziel der Zusammenarbeit sei es, simulatorbasierte Lösungen für die Schulung, Prüfung und Verifizierung des Betriebs von Kernkraftanlagen in Nordamerika zu ermöglichen, schrieb ABB. Diese könnten in Forschungs- und Entwicklungszentren, aber auch in den in Betrieb befindlichen Kernkraftwerken eingesetzt werden.