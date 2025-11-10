Auch an den Investitionen in Deutschland halte ABB fest. Die letzten Jahre seien im Schnitt jährlich 80 Millionen Euro investiert worden. Zudem achte das Unternehmen darauf, wo die Wachstumsaussichten am besten sind. Wierod nannte hier insbesondere Indien, mit einem zweistelligen Wachstum. «Daher haben wir unsere Investitionen in Indien deutlich erhöht», so Wierod weiter.