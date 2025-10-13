Nach Veröffentlichung der Medienmitteilung sprang der Aktienkurs des Schweizer Konzerns vorübergehend in die Höhe - im Tageshoch bis auf 59,40 Franken (+1,9 Prozent). Die Titel gingen mit einem Plus von 0,7 Prozent aus dem Handel. Vor der News hatten die ABB-Titel mehr oder weniger stabil zum Vortagesschluss notiert.