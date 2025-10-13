Die Partnerschaft werde sich auf die Entwicklung und den Einsatz «modernster Stromversorgungslösungen» konzentrieren, teilte ABB am Montagnachmittag mit. Diese seien für eine «hocheffiziente, skalierbare Stromversorgung für zukünftige KI-Workloads» erforderlich.
Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützten die von Nvidia geplante Einführung einer 800-VDC-Stromversorgungsarchitektur für 1-Megawatt-Serverschränke. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte ABB keine.
Nach Veröffentlichung der Medienmitteilung sprang der Aktienkurs des Schweizer Konzerns vorübergehend in die Höhe - im Tageshoch bis auf 59,40 Franken (+1,9 Prozent). Die Titel gingen mit einem Plus von 0,7 Prozent aus dem Handel. Vor der News hatten die ABB-Titel mehr oder weniger stabil zum Vortagesschluss notiert.
ls/ys
(AWP)