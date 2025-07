Von den vier Geschäftsbereichen zeigte dank des erwähnten Grossauftrags der Bereich Prozessautomation mit einem Plus von 40 Prozent auf 2,62 Milliarden Dollar das mit Abstand höchste Wachstum. Das Marktprofil sei hier dem der letzten Quartale ähnlich gewesen, so ABB. Die stärksten Kundenaktivitäten hätten in den Segmenten Schifffahrt sowie Hafenautomatisierung und -elektrifizierung geherrscht.