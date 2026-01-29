In China schwächle zwar der Häusermarkt noch immer, dafür gebe es dort eine steigende Nachfrage bei den Datenzentren. Und der kürzliche Wintereinbruch in den USA, bei dem der viele Schnee die Leitungen an den Boden drückte und Stromausfälle verursachte, habe auch dort einen Investitionsbedarf gezeigt. «Wir haben alles, um den Strom unter der Erde zu transportieren», so der ABB-Chef.