An der Spitze des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB kommt es zu einem Wechsel. Morten Wierod übernimmt am 1. August 2024 die Aufgabe von Konzernchef Björn Rosengren, wie ABB am Freitag mitteilte. Der 52-jährige Norweger Wierod stiess 1998 zu ABB und ist derzeit Leiter des Geschäftsbereichs Elektrifizierung. Um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, werde Rosengren Wierod und der Konzernleitung vom 1. August bis zum Ende des Jahres beratend zur Seite stehen.