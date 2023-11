Kompetenzzentrum für Leistungselektronik

ABB entwickelt und fertigt in Untersiggenthal für Kunden weltweit Antriebstechnik für Industrieprozesse, Infrastruktur und Bahnen sowie Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energieerzeugung. Die Leistungselektronik wird in einer Mitteilung als Schlüsseltechnologie bezeichnet, die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit fördern könne. In Untersiggenthal seien in den letzten fünf Jahren rund 300 Stellen in diesem Bereich neu geschaffenen worden, hiess es.