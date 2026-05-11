Insgesamt will ABB rund 200 Millionen US-Dollar in den kommenden drei Jahren ausgeben, wie der Technologiekonzern am Montag mitteilte. Davon sind 100 Millionen für den Bau einer neuen Produktionsstätte im italienischen Dalmine vorgesehen, um die steigende Nachfrage nach luftisolierten und SF6-freien (ohne Schwefelhexafluorid-Gas) Mittelspannungsschaltanlagen sowie Leistungsschaltern zu bedienen.