«Mehrwert» für ABB und Robotics

«Die Abspaltung schafft Mehrwert sowohl für die Division Robotics und als auch für ABB als Gesamtunternehmen», begründete CEO Morten Wierod diesen Entschluss an einer Telefonkonferenz. Die Sparte sei in ihren Märkten gut positioniert und befinde sich in guter Form.