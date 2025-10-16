Die guten Ausgangslage nach drei Quartalen lässt ABB auch mutiger mit Blick auf die Margenprognose (EBITA) im Gesamtjahr 2025 werden. Diese soll nun «weitgehend am oberen Ende des langfristigen Zielkorridors» zu liegen kommen, zuvor wurde lediglich eine höhere Marge als im Vorjahr (18,1 Prozent) erwartet. Unverändert strebt ABB im Gesamtjahr ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an.