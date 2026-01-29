Das neue Programm laufe bis zum 27. Januar 2027.
Am (gestrigen) Mittwoch war ein vor Jahresfrist gestartetes Rückkaufprogramm ausgelaufen. Dieses belief sich auf bis zu 1,5 Milliarden Dollar.
rw/gab/cg
(AWP)
