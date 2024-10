Marge auf Rekordniveau gehalten

Applaus von der Börse - die Aktie liegt kurz nach Mittag mit einem Plus von gut 2 Prozent mit an der Spitze des SMI - gab es insbesondere wegen der starken operativen Performance. So legte der operative Gewinn auf Stufe EBITA um 12 Prozent auf 1,55 Milliarden US-Dollar zu und die entsprechende Marge um 1,6 Prozentpunkte auf 19,0 Prozent. Der bereits im zweiten Quartal erreichte Margen-Höchstwert konnte damit gehalten werden, dies trotz der weiter defizitären Division E-Mobility.