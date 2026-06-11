Der Auftrag stammt von CNOOC Petroleum Europe, einer Tochter des chinesischen Energiekonzerns CNOOC. ABB wird bestehende Steuerungs- und Sicherheitssysteme erneuern, damit die Anlage auch künftig sicher und zuverlässig betrieben werden könne.
Die Arbeiten sollen schrittweise erfolgen, während die Plattform in Betrieb bleibt. Dadurch sollen Produktionsunterbrüche möglichst vermieden werden. ABB arbeitet bereits seit Jahren mit dem Betreiber zusammen. Finanzielle Angaben zum Auftrag machte das Unternehmen nicht.
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(AWP)