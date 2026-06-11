ABB hat einen Auftrag zur Modernisierung der Automatisierungs- und Sicherheitssysteme auf der Ölplattform Buzzard in der Nordsee erhalten. Die Plattform liegt rund 100 Kilometer nordöstlich von Aberdeen und gehört zu einem der grössten Ölfelder Grossbritanniens, wie der Technologiekonzern am Donnerstag mitteilte.