Die Aktien von ABB geben am Dienstag im frühen Geschäft deutlich nach und liegen am Tabellenende aller Blue Chips. Die am Morgen anlässlich eines Investorentages publizierten neuen Finanzziele vermögen die Kommentatoren nicht von den Sitzen zu reissen. Dass das Ziel für die Profitabilität angehoben würde, wurde in Marktkreisen erwartet. Einzelne Analysten hatten sich auch eine Erhöhung der Wachstumsziele erhofft, was ABB aber unterlassen hat. Eine positive Überraschung ist also ausgeblieben, wäre aber auf dem aktuell hohen Bewertungsniveau für weitere Gewinne nötig gewesen.