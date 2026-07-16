Das Unternehmen erzielte 2025 laut den Angaben einen Umsatz von rund 1,0 Milliarden Dollar und eine Marge von 24,6 Prozent. Rotork würde damit laut den Angaben den Umsatz von ABB um rund 3 Prozent erhöhen und die operative EBITA-Marge sofort verbessern, wie es im Communiqué weiter heisst.