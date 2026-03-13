Ein wichtiger Treiber ist ​dabei die Ausrüstung von Rechenzentren, in deren Bau wegen des KI-Booms Hunderte von Milliarden Dollar investiert ​werden. Während einzelne Analysten von einer Blase warnen, die auf absehbare Zeit platzen könnte, rechnet Voser mit einer anhaltenden Nachfrage nach den Leistungen von Rechenzentren. Sorgen bereiten ihm dagegen die vielen schuldenfinanzierten ‌KI-Unternehmen, die keine Einnahmen generieren. «Einige davon werden nicht überleben.» Dies werde höchstwahrscheinlich zu einem Schuldenproblem führen, insbesondere in den USA. «Das ist eine mögliche Blase, die ich im Auge behalten würde», so Voser, der auch im Verwaltungsrat des IT-Konzerns IBM sitzt.