Die Aktie notiert in der Folge gegen Mittag um rund 3 Prozent im Plus. Im Verlauf des Morgens waren die Titel zeitweise um über 6 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 78,82 Franken gesprungen. Bereits zuvor hatte ABB im bisherigen Jahresverlauf mit einem Plus von über 25 Prozent die mit Abstand beste Aktienperformance im Schweizer Leitindex erzielt.