Abnex wird eine breite Palette von Lösungen für Kabelträger und elektrische Infrastruktur anbieten, die auf die wachsende Nachfrage in den USA, Kanada und Mexiko abzielen, wie ABB am Montag mitteilte. Das Joint Venture umfasst mehr als 200 Mitarbeitende und zahlreiche Produktionsstandorte in Nordamerika. Abnex, unter der Leitung von Cornelius Steele (Niedax) als CEO und Cyrill Scholer (ABB) als CFO, werde vollständig unabhängig agieren.