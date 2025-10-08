Der Verkaufserlös soll gemäss den bestehenden Grundsätzen für die Kapitalallokation verwendet werden. Demnach hat das organische Wachstum erste Priorität. In zweiter Linie sollen die Mittel für eine steigende und nachhaltige Dividende verwendet werden, in dritter für Akquisitionen. Sollten dann noch Mittel übrig bleiben, können diese allenfalls für Aktienrückkäufe verwendet werden. «Eine Sonderdividende ist aktuell nicht geplant», sagte ein ABB-Sprecher der Nachrichtenagentur AWP.