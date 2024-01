Insgesamt übernimmt und integriert ABB damit 50 Mitarbeitende. Mit der Akquisition sollen Engineering-Talente sowie KI- und Softwarekenntnisse in einem neuen globalen F&E-Kompetenzzentrum gebündelt werden. Dieses liegt im bosnischen Sarajevo. ABB will so die Entwicklung von Automatisierungslösungen in der Division Machine Automation weiter beschleunigen.