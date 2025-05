BrightLoop wurde 2010 in Paris gegründet und beschäftigt etwa 90 Mitarbeitende. 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 16 Millionen Euro. Das Unternehmen bietet ein Portfolio von Hoch- und Niederspannungs-DC/DC-Stromrichtern an. Die Technik von BrightLoops findet laut Mitteilung etwa in den Rennwagen der ABB FIA Formel E Anwendung.