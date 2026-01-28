Die neue Eigentümerin Pensimo plant auf dem Grundstück eine Überbauung von rund 500 Wohnungen inklusive eines Hochhauses und Geschäftsflächen. Das ehemalige Industriegebiet solle in den nächsten Jahren zu einem Quartier mit einer Mischung aus Wohnen, Dienstleistung, Arbeitsplätzen sowie kulturellen und kommerziellen Angeboten entwickelt werden, heisst es in der Mitteilung.