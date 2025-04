Dieser zog um 3 Prozent auf 9,21 Milliarden US-Dollar an, wie der Hersteller von Industrierobotern, Ladestationen für E-Autos oder Automationslösungen am Donnerstag mitteilte. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 5 Prozent. Drei der vier Geschäftseinheiten trugen dabei zum höheren Bestellungseingang bei, einzig der Geschäftsbereich Antriebstechnik erhielt etwas weniger Aufträge als im Vorjahresquartal.