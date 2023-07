ABB-Chef Björn Rosengren hat die gesteckten Ziele mit 17,5 Prozent bei der operativen Marge im letzten Quartal übertroffen. "Wir [...] werden an unserem Kapitalmarkttag im November neue Ziele vorstellen", kündigte er in der "Neuen Zürcher Zeitung" an.

22.07.2023 04:32