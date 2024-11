Wille ist seit November Generaldirektorin der SRG SSR. Bereits am ersten Arbeitstag habe sie in einer Rede die «bislang grösste Transformation» der Geschichte des Unternehmens angekündigt, so der Bericht. Dabei gehe es um einen Sparbetrag von rund 270 Millionen Franken bis 2029, was laut SRG einer Budgetreduktion um etwa 17 Prozent gegenüber 2024 entspricht.