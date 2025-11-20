Gerüchte über einen bevorstehenden Deal hatten bereits am Vortag die Runde gemacht und das Papier von Exact Sciences um fast ein Viertel in die Höhe getrieben. Nach der endgültigen Verkündung winken der Aktie weitere kräftige Gewinne, denn vorbörslich ging es am Donnerstag nochmals um 18 Prozent nach oben. Der Abbott-Anteilsschein trat vor dem offiziellen US-Börsenstart nahezu auf der Stelle, nachdem er tags zuvor um drei Prozent gefallen war.