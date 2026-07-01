In dieser Zeit dürften die Flugzeuge nicht be- und entladen werden und Passagiere könnten nicht aus- oder einsteigen, teilte der Flughafen mit. «Dieser Umstand verursacht in der Regel auch Verzögerungen im regulären Flugbetrieb.» Aufgrund der Wetterlage komme es europaweit zu Einschränkungen im Flugverkehr, hiess es auf einer Anzeigetafel am Vormittag. Deshalb seien in München rund 100 Starts und Landungen gestrichen worden, teilte der Flughafen mit.