Die Delegierten der SVP Schweiz haben sich klar hinter die umstrittene Gesundheitsreform gestellt. Sie fassten an ihrer Versammlung am Samstag in Aarau mit 248 zu 90 Stimmen die Ja-Parole zur Abstimmungsvorlage. Damit scheiterte der Parteivorstand mit seinem Antrag auf Stimmfreigabe.