Er werde sich nun erneut für eine Labour-Kandidatur bewerben, teilte Burnham mit. Zur Frage, ob er den Premierminister herausfordern will, äusserte er sich nicht. Stattdessen rief er zu Geschlossenheit auf. «Wir sind es den Menschen schuldig, wieder zusammenzukommen als Labour-Bewegung und dem Premierminister und der Regierung die Stabilität zu geben, die sie brauchen, während die Nachwahl stattfindet.»