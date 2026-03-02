Nach dem US-israelischen Angriff auf den Iran und dessen Vergeltungsschlägen im Nahen Osten kam es zu grossflächigen Luftraumsperrungen und Reisewarnungen für mehrere Staaten in der Region. Das Schweizer Aussendepartement gab nicht nur Reisewarnungen für Israel und den Iran aus. Es rät seit dem Wochenende offiziell auch von touristischen und nicht dringenden Reisen nach Bahrain, Jordanien, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate ab.