Die Bruttogesamtvergütung für den früheren Raiffeisen-CEO lag bei 1,32 Millionen Franken, nachdem er 2023 noch 1,48 Millionen Franken erhalten hatte, wie dem am Mittwoch veröffentlichten Raiffeisen-Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Einschliesslich Pauschalspesen, Beiträge an die Sozialversicherungen und an die Personalvorsorge kostete Huber die Raiffeisen-Gruppe insgesamt 1,68 Millionen Franken nach 1,87 Millionen im Jahr 2023.