Der Fokus der Branche auf Blockbuster sei zwar nicht neu, so ausgeprägt wie in 2025 sei er aber noch nie gewesen. «Wir sehen wegen der starken Konzentration auf wenige Forschungsprogramme ein hohes Klumpenrisiko - das macht die Branche anfällig für Rückschläge», sagt Alexander Mirow, Leiter Life Sciences bei Deloitte Schweiz.