Der Absatz von Tabakwaren in Deutschland ist nach Angaben der Branche auch 2023 rückläufig. Nach dem deutlichen Rückgang im vergangenen Jahr werde der Zigarettenabsatz auch 2023 sinken, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), Jan Mücke, am Mittwoch in Berlin. Auch die Menge von Feinschnitt zum Selberdrehen oder Stopfen werde unter dem Vorjahreswert liegen.

27.12.2023 09:58