Stihl und die ganze Branche hätten drei sehr gute Jahre gehabt, sagte Vorstandschef Michael Traub. Es sei aber klar gewesen, dass sich die Entwicklung so nicht fortsetzen werde. Auch wenn das weh tue. «Nun befinden wir uns in einer Konsolidierung.» Man blicke aber positiv in die Zukunft und rechne mittel- und langfristig wieder mit Wachstum.