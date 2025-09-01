Lange stand die Fertigstellung des Schiffes infrage. Mit dem Disney-Konzern, der selbst eine Kreuzfahrt-Reederei unterhält, fand sich dann doch ein Interessent, der das ursprünglich unter der Bezeichnung «Global One» (später «Global Dream») firmierende Schiff fertig bauen und nach eigenen Wünschen umgestalten liess. Die Reederei will die «Disney Adventure» nach erfolgreichen Testfahrten und mehreren Zwischenstopps ab dem 15. Dezember 2025 von Singapur aus für Mehrtagesreisen einsetzen./fp/DP/jha