Andererseits boomte der Handel mit Wertpapieren wie Aktien und Anleihen. So nahm Goldman Sachs im Aktienhandel gut 4,3 Milliarden Dollar ein - ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie noch keine Wall-Street-Bank jemals in einem Quartal. Auch die Einnahmen der Investmentbank etwa für die Beratung bei Börsengängen und Finanzierungen legten um ein Viertel zu. Der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) brachte immerhin zwölf Prozent mehr ein.