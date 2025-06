Die «Neue Zürcher Zeitung» hatte am Mittwoch unter Berufung auf einen Sprecher von Schwab geschrieben, dass der Stiftungsrat und Klaus Schwab an einer einvernehmlichen Vereinbarung arbeiteten, mit der sie ihren Streit beenden und die Beziehung normalisieren wollten. Schwab habe wieder Zutritt zum WEF-Gelände in Genf.