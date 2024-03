Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY legt keine Rechtsmittel gegen die im Zuge des Wirecard-Skandals gegen sie verhängten Sanktionen ein. Die Bewertungen der Abschlussprüferaufsicht Apas teile man nicht in ihrer Gesamtheit, teilte ein EY-Sprecher am Dienstag mit. Man werde sich jedoch in vollem Umfang an die Sanktionen halten. «Damit ist dieses Verfahren abgeschlossen.» Ernst & Young (EY) hatte die mutmasslich gefälschten Bilanzen des früheren Dax -Konzerns Wirecard über Jahre hinweg testiert.