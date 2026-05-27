Damit habe sich das Kräfteverhältnis gegenüber dem ersten Stimmungsbarometer von Anfang Mai leicht verändert, heisst es. Das Nein-Lager ist demnach um 5 Prozentpunkte von 46 auf 51 Prozent gewachsen, während das Lager der Zustimmenden von 45 auf 43 leicht Prozent zurückging.