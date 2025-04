Die Privatbank habe im Nachgang zum «Kredit-Vorfall» die richtigen Massnahmen ergriffen, versicherte Lacher in seiner Rede vor den Aktionären in Zürich. So hätten Verwaltungsrat und Geschäftsleitung umfassende Programme zur Verbesserung der Corporate Governance und der operativen Strukturen gestartet. Verbessert worden sei dabei auch die Zuweisung von Verantwortlichkeiten.