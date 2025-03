Die Zahl der neu zugelassenen Autos in der Europäischen Union hat sich nach einem schwachen Jahresstart auch im Februar nicht erholt. Im vergangenen Monat wurden 853'670 Pkw neu angemeldet, was 3,4 Prozent weniger waren als ein Jahr zuvor, wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus damit drei Prozent. Auf dem Vormarsch waren derweil auch im Februar Elektroautos: Ihr Marktanteil wächst weiter.