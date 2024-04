Der Rückgang der Teuerungsrate in Deutschland ist im April ins Stocken geraten. Die Konsumentenpreise lagen wie schon im März um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Montag auf vorläufiger Basis mitteilte. Das ist zwar immer noch der niedrigste Wert seit April 2021 mit damals 2,0 Prozent. Doch Ökonomen erwarten wieder steigende Raten in den nächsten Monaten.