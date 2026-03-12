Accelleron präsentierte laut den Analysten der ZKB ein Zahlenkranz, der «auf allen Ebenen» über den Erwartungen lag. Und gemäss der Kantonalbank dürfte sich das Umsatzwachstum aufgrund des stabilen Geschäftsmodells und der langfristigen Wettbewerbsvorteile auch «mittelfristig fortsetzen». Positiv sehe man zudem die «wesentliche» Steigerung des freien Cashflows, der nicht zuletzt ein Aktienrückkaufprogramm und die höhere Dividende erlaube.