Die Accelleron-Aktien notieren um 9.30 Uhr mit 14,2 Prozent auf 75,75 Franken im Plus. Zuvor hat der Kurs das Allzeithoch von letztem Sommer nochmals nach oben geschraubt auf 77,75 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) steht derweil mit minus 1,05 Prozent klar im Minus.
Accelleron präsentierte laut den Analysten der ZKB ein Zahlenkranz, der «auf allen Ebenen» über den Erwartungen lag. Und gemäss der Kantonalbank dürfte sich das Umsatzwachstum aufgrund des stabilen Geschäftsmodells und der langfristigen Wettbewerbsvorteile auch «mittelfristig fortsetzen». Positiv sehe man zudem die «wesentliche» Steigerung des freien Cashflows, der nicht zuletzt ein Aktienrückkaufprogramm und die höhere Dividende erlaube.
Bei Vontobel heisst es, dass zwar mit der Dividendenerhöhung und dem Aktienrückkauf gerechnet wurde, diese aber dennoch positiv bewertet werden sollten. Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 seien zudem ein Zeichen dafür, dass eine Aufwärtskorrektur des Konsens bevorstehe, was den Aktienkurs stützen dürfte.
sta/rw
(AWP)