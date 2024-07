Accelleron konnte in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres besonders von einer guten Entwicklung in den Märkten Schifffahrt und Energie profitieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Konkret stieg der Umsatz von Januar bis Juni währungsbereinigt um 15 Prozent auf 505 Millionen Franken.