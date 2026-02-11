Der bisherige Präsident Oliver Riemenschneider sowie Verwaltungsrätin Gabriele Sons treten an der Generalversammlung vom 28. April hingegen nicht mehr zur Wiederwahl an, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Riemenschneider begründete seinen Entscheid mit dem Wunsch, die Erneuerung des Gremiums zu beschleunigen.
Krüsi ist seit 2022 Vizepräsidentin und Vorsitzende des Audit Committee. Van de Capelle arbeitet derzeit als Personalchefin bei DSM-Firmenich und hat Einsitz im Verwaltungsrat von Spadel. Zudem sucht Accelleron ein weiteres Verwaltungsratsmitglied, das die Leitung des Audit Committee übernehmen soll.
to/rw
(AWP)