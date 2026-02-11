Der bisherige Präsident Oliver Riemenschneider sowie Verwaltungsrätin Gabriele Sons treten an der Generalversammlung vom 28. April hingegen nicht mehr zur Wiederwahl an, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Riemenschneider begründete seinen Entscheid mit dem Wunsch, die Erneuerung des Gremiums zu beschleunigen.